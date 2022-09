Morto il commissario che scoprì il primo omicidio di mafia a Martina Franca Polizia: il decesso di Michele Giudice (Di martedì 13 settembre 2022) Fino agli anni Ottanta fu il commissario di Polizia di Martina Franca, prima della pensione. Ed agli inizi degli anni Ottanta, a Martina Franca, morì un dirigente dell’azienda che gestiva il servizio rifiuti. Morì all’uscita dalla sede di lavoro. Nessuno si accorse, nella prima valutazione del fatto, di ciò di cui si accorse il commissario Giudice: era stato ucciso con un colpo di pistola alla base del cranio, Lopresti. Il primo omicidio di stampo mafioso a Martina Franca. Lo intuì Michele Giudice, il commissario che oggi è Morto. Domani alle 16, nella chiesa della Santa Famiglia, i funerali. (immagine: tratta da ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 settembre 2022) Fino agli anni Ottanta fu ildidi, prima della pensione. Ed agli inizi degli anni Ottanta, a, morì un dirigente dell’azienda che gestiva il servizio rifiuti. Morì all’uscita dalla sede di lavoro. Nessuno si accorse, nella prima valutazione del fatto, di ciò di cui si accorse il: era stato ucciso con un colpo di pistola alla base del cranio, Lopresti. Ildi stampo mafioso a. Lo intuì, ilche oggi è. Domani alle 16, nella chiesa della Santa Famiglia, i funerali. (immagine: tratta da ...

