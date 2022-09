Morto Andrea Riello | ex presidente di Confindustria Veneto È stato colpito da un infarto a 60 anni

(Di martedì 13 settembre 2022) È, giàditra il 2005 e il 2009. L’imprenditore, 60, è deceduto a causa di un: erae Ceo diSistemi a Minerbe, in provincia di Verona.ero alla guida di un gruppo di oltre cinquecento dipendenti. In passato èdella Fondazione Campiello, membro del Cda di Unicredit e consigliere di amministrazione di Save SpA. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta. Questa mattina è morto Andrea Riello, 60 anni, presidente di Confindustria Veneto da maggio 2005 a gennaio 2009. Riello, presidente e Ceo di Riello Sistemi a Minerbe (Verona) è stato stroncato da un infarto. Nato a ... Morto stamani, martedì 13 settembre, Andrea Riello. Al noto imprenditore veronese, 60 anni, è stato fatale un malore improvviso ... Il mondo dell'imprenditoria in lutto per la morte di Andrea Riello, alto dirigente dell'omonima e storica azienda del settore riscaldamento e climatizzazione. Aveva 60 anni ed è stato colpito da un malore ...