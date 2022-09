Mortaruolo | “Piano regionale da 400 milioni per famiglie | imprese e lavoratori”

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta la Regione Campania interviene per colmare i divari territoriali, annullare le disuguaglianze, sostenerein questo momento difficile. Lo abbiamo fatto con l’approvazione di un nuovodi aiuti allee alleper un valore complessivo di 400di euro”. Così Erasmo, Consiglieredel PD e candidato alla Camera nel collegio plurinominale Campania 2. “Gli aiuti – prosegue– consistono in un voucher alleper gli asili nido; un contributo, fino a 500 euro, per l’attività sportiva delle ragazze e dei ragazzi; il blocco delle bollette dell’acqua (la Regione si farà carico ...

