Monza, Stroppa in bilico? Sentite Berlusconi (Di martedì 13 settembre 2022) Giovanni Stroppa è avvisato dallo stesso Silvio Berlusconi, per nulla convinto dell’attuale andamento del Monza. Una squadra che “deve cambiare il modo di stare in campo“, ha affermato il presidente della neopromossa, facendo notare quanto stia pericolosamente arrancando nel guadagnare punti e credito pur avendo un livello da Serie A. Il Monza, appena sbarcato nella massima divisione del campionato, ha difatti raccolto un solo punto nelle ultime 6 partite. Berlusconi ha così lanciato un messaggio chiaro al tecnico del Monza, puntando su un importante cambio di rotta all’indomani del pareggio con il Lecce. Una partita in cui, oltre al primo storico punto della squadra brianzola, è stato anche negato un rigore ai salentini tra le proteste. Stroppa – ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 settembre 2022) Giovanniè avvisato dallo stesso Silvio, per nulla convinto dell’attuale andamento del. Una squadra che “deve cambiare il modo di stare in campo“, ha affermato il presidente della neopromossa, facendo notare quanto stia pericolosamente arrancando nel guadagnare punti e credito pur avendo un livello da Serie A. Il, appena sbarcato nella massima divisione del campionato, ha difatti raccolto un solo punto nelle ultime 6 partite.ha così lanciato un messaggio chiaro al tecnico del, puntando su un importante cambio di rotta all’indomani del pareggio con il Lecce. Una partita in cui, oltre al primo storico punto della squadra brianzola, è stato anche negato un rigore ai salentini tra le proteste.– ...

sportface2016 : #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando… - il_Tommi12 : RT @sportface2016: #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando l'im… - Fantacalcio : Monza: Stroppa all'ultima spiaggia, già scelto il sostituto - Andre_Costa95 : RT @sportface2016: #Monza, #Berlusconi critica #Stroppa: 'Giocatori di livello ma messi male in campo. Tornerò ad occuparmene io dando l'im… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #Monza, ora Stroppa è a rischio. Parla Berlusconi: 'Ci penso io' -