Monza | Sky | “Esonerato Stroppa | ecco il nuovo allenatore”

Leggi su seriea24

(Di martedì 13 settembre 2022)- Ilè tornato ad allenarsi dopo il pari contro il Lecce, cambiando mister dopo i risultati non convincenti. Ilcontinua il suo lavoro per aggiustare le problematiche fissate dopo l’unico punto fatto, in 5 gare giocate. Squadra allo sbando, nonostante il ricco mercato realizzato da Berlusconi e Galliani, per rimanere nella massima serie. Infatti, stamane l’dei Brianzoli: Giovanni, è stato. Il mister, nonostante la sicurezza assegnata da Galliani, non ha convinto il patron Lombardo che, hail mister ex Crotone. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi stabilire il; al momento il favorito sembra essere Claudio Ranieri. Monitorato anche il ...