Moby Prince, la perizia del Ris per la Commissione d’inchiesta: “Non c’era esplosivo a bordo”. L’ipotesi della “contaminazione” (Di martedì 13 settembre 2022) c’era o non c’era esplosivo sulla Moby Prince? Ad aprile l’unica pista rimasta in piedi sembrava fosse un bomba con esplosivo ad uso civile come concausa della collisione tra traghetto e petroliera. Un disastro che causò la morte di 140 persone fra passeggeri ed equipaggio e il ferimento di una persona, il mozzo Alessio Bertrand, unico superstite della tragedia. Ma secondo quanto riporta l’Adnkronos non c’era esplosivo nel locale motore dell’elica di prua e nel garage sovrastante all’interno del traghetto andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Una conclusione, riporta l’agenzia, nell’analisi del colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022)o nonsulla? Ad aprile l’unica pista rimasta in piedi sembrava fosse un bomba conad uso civile come concausacollisione tra traghetto e petroliera. Un disastro che causò la morte di 140 persone fra passeggeri ed equipaggio e il ferimento di una persona, il mozzo Alessio Bertrand, unico superstitetragedia. Ma secondo quanto riporta l’Adnkronos nonnel locale motore dell’elica di prua e nel garage sovrastante all’interno del traghetto andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Una conclusione, riporta l’agenzia, nell’analisi del colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, ...

TORREDAMARE : Moby Prince, la nuova perizia del Ris: 'Non c'era esplosivo a bordo, i reperti furono contaminati' - zazoomblog : Moby Prince: non c’era esplosivo all’interno della nave. le conclusioni dei carabinieri del Ris - #Prince: #c’era… - rep_firenze : Moby Prince, non c'era esplosivo nel locale motore - FirenzePost : Moby Prince: non c’era esplosivo all’interno della nave. le conclusioni dei carabinieri del Ris - News24_it : Moby Prince, la nuova perizia del Ris: 'Non c'era esplosivo a bordo, i reperti furono contaminati' -

Moby Prince, non c'era esplosivo nel locale motore Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del Moby Prince, il traghetto della Nav. Ar. Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Un disastro che causò la morte di 140 ... Moby Prince, la nuova perizia del Ris: 'Non c'era esplosivo a bordo, i reperti furono contaminati' Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del Moby Prince, il traghetto della Nav. Ar. Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Un disastro che causò la morte di 140 ... La Repubblica Firenze.it Moby Prince, la nuova perizia dei Ris: non c’era esplosivo nel locale motore del traghetto -N on c’era esplosivo nel locale motore dell’elica di prua e nel garage sovrastante all’interno del Moby Prince, il traghetto della Nav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Liv ... Moby Prince, non c'era esplosivo nel locale motore Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del Moby Prince, il traghetto della Nav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livor ... Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del, il traghetto della Nav. Ar. Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Un disastro che causò la morte di 140 ...Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del, il traghetto della Nav. Ar. Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Un disastro che causò la morte di 140 ... Moby Prince, non c'era esplosivo nel locale motore -N on c’era esplosivo nel locale motore dell’elica di prua e nel garage sovrastante all’interno del Moby Prince, il traghetto della Nav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Liv ...Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del Moby Prince, il traghetto della Nav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livor ...