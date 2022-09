Moby Prince, la nuova perizia del Ris: "Non c'era esplosivo a bordo, i reperti furono contaminati" (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Non c'era esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del Moby Prince, il traghetto della Nav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Un disastro che causò la morte di 140 persone fra passeggeri ed equipaggio e il ferimento di una persona, il mozzo Alessio Bertrand, unico superstite della tragedia. Lo ha stabilito, a quanto apprende l'Adnkronos, l'analisi del colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, comandante della sezione chimica del Ris di Roma a cui la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince ha recentemente affidato l'incarico di fare chiarezza su questo punto specifico che ha generato, nel corso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Non c'eranel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del, il traghetto della Nav.Ar.Ma andato a fuoco il 10 aprile 1991 di fronte al porto di Livorno dopo una collisione contro la petroliera Agip Abruzzo. Un disastro che causò la morte di 140 persone fra passeggeri ed equipaggio e il ferimento di una persona, il mozzo Alessio Bertrand, unico superstite della tragedia. Lo ha stabilito, a quanto apprende l'Adnkronos, l'analisi del colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, comandante della sezione chimica del Ris di Roma a cui la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della naveha recentemente affidato l'incarico di fare chiarezza su questo punto specifico che ha generato, nel corso di ...

