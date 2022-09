Mindufullness | tutti i beneficio della micro-meditazione | bastano 20 minuti al giorno per lasciare andare stress e preoccupazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Ventidi. Tanto basta per gestire le proprie emozioni e lasciarloe le. Specialmente in questo periodo, quando 1 italiano su 2 è ancora alle prese con la cosiddetta sindrome da rientro., nervosismo, frustrazione e stanchezza potrebbero sparire se solo imparassimo a prendere consapevolezza di sé stessi. Lo spiega Alisia Galli, psicologa clinica ed esperta di mindfulness, in occasione del Mindfulness Day, la giornata dedicata a livello mondiale alla ormai popolare pratica“consapevolezza”. La mindfulness è una tecnica ormai apprezzata in tutto il mondo che invita a concentrarsi sul presente, entrando in contatto profondamente con noi stessi in maniera consapevole. I benefici ...