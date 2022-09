Milan, si lavora al rinnovo di Giroud: qual è la situazione (Di martedì 13 settembre 2022) Il Milan, per l’estate 2023, lavora al “colpo” in attacco. I rossoneri sono intenzionati a prolungare il contratto di Giroud Come scrive Tuttosport, per il 2023 il Milan metterà a segno un grande colpo in attacco regalando a Pioli un centravanti di prima fascia. Ciò nonostante i rossoneri sarebbero intenzionati a prolungare di un anno il contratto di Olivier Giroud. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Il, per l’estate 2023,al “colpo” in attacco. I rossoneri sono intenzionati a prolungare il contratto diCome scrive Tuttosport, per il 2023 ilmetterà a segno un grande colpo in attacco regalando a Pioli un centravanti di prima fascia. Ciò nonostante i rossoneri sarebbero intenzionati a prolungare di un anno il contratto di Olivier. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : #Milan, si lavora al rinnovo di contratto di #Giroud, attualmente in scadenza al 30 giugno 2023. Esempio per i giov… - Milannews24_com : Il #Milan lavora per il rinnovo di #Giroud ?? - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, si lavora al rinnovo di Giroud - Nathan_Gr_ : @domenicoabb @berthayoko Cioè Dario lavora nel Milan? Cioè ancora non ha portato il figlio a Milano? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Si lavora al rinnovo di Giroud -