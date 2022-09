Milan | Kjar convocato dalla Danimarca per la Nations League

(Di martedì 13 settembre 2022) Laha deciso di convocare il rossonero Simon Kjaer per le sfide dicontro Croazia e Francia Simon Kjaer torna in nazionale. Laha infatti deciso di convocare il centrale delper le prossime sfide di. I danesi affronteranno Croazia e Francia: probabile l’incrocio con i rossoneri Theo Hernandez, Maignan e Giroud. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Infortunio Kjaer: quando torna e quante partite salta Il Milan è pronto a cambiare volto. Stefano Pioli non si fossilizzerà al 4-2-3-1: tutte le idee del tecnico per le prossime partite ...