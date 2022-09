Milan-Dinamo Zagabria, Ademi: “Sappiamo della loro forza, daremo tutto” (Di martedì 13 settembre 2022) Arijan Ademi, capitano della Dinamo Zagabria, ha parlato della partita contro il Milan, valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 settembre 2022) Arijan, capitano, ha parlatopartita contro il, valida per la 2^ giornata del gruppo E di Champions League

AntoVitiello : Disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello V… - AntoVitiello : Allenamento alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria #Milanello #Milan #ChampionsLeague (@MilanNewsit @antonello_gioia) - DiMarzio : #UCL, @acmilan | Le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro la @gnkdinamo - PassioneMilan3 : Milan – Dinamo, In 60mila per i rossoneri @ACMilanInside_ #AcMilan #Milan #MilanDinamoZagabria #SempreMilan - milansette : Dinamo Zagabria, pericolo ultrà: il Milan fa traslocare i suoi tifosi a San Siro -