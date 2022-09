Milan | Blue Skye rinuncia al ricorso per bloccare la vendita a RedBird

(Di martedì 13 settembre 2022) Si chiude un altro capitolo, ormai giunto in tribunale, sulle vicissitudini dietro ladelda Elliott adi Gerry Cardinale., ex socio di minoranza nella gestione del club rossonero, attraverso i suoi legali nell’udienza di oggi davanti al Tribunale civile dio hato alcautelare d’urgenza che aveva presentato perladel club. La società che ha sede in Lussemburgo ha infatti preso atto, come emerso dall’udienza, che la compraè già stata perfezionata a fine agosto e che quindi non è ammesso un. Ao resta invece pendente un procedimento, avviato sempre da...

AntoVitiello : (ANSA)- Blue Skye, l'ex socio di minoranza nella gestione del #Milan, nell'udienza di oggi al Tribunale di Milano h… - PietroMazzara : ANSA - Blue Skye rinuncia al ricorso, vendita Milan definitiva In causa a Milano, resta un procedimento nel merito

La società lussemburgheseSkye, ex socio di minoranza nella gestione del, ha dato il là ad un ricorso d'urgenza depositato presso il Tribunale di Milano. Emanuele Breggia e Federico Cerboni -Skye e la sua controllante, che entrarono nel 2017 in Project Redblack (società costituita per l'operazione di investimento nel), contestano una "...