(Di martedì 13 settembre 2022) L'allarme di, osia l'Alto commissariato Onu per i rifugiati. Le notizie, in due, di benL'articolo proviene da Firenze Post.

NicolaPorro : Nuova strage nel #Mediterraneo. È ora di guardare i numeri: siamo sicuri che il modello 'porte aperte' riduca i mor… - FirenzePost : Migranti: nuova strage di bambini nel Mediterraneo. Ne sono morti 3 in due giorni. La denuncia di Unhcr - GeomLomasto : RT @NicolaPorro: Nuova strage nel #Mediterraneo. È ora di guardare i numeri: siamo sicuri che il modello 'porte aperte' riduca i morti? Cos… - infoitinterno : Migranti, nuova tragedia in mare: sei morti di fame e di sete su un barcone - buronjek : RT @NicolaPorro: Nuova strage nel #Mediterraneo. È ora di guardare i numeri: siamo sicuri che il modello 'porte aperte' riduca i morti? Cos… -

la Repubblica

Quell'oro e' lo stesso che copre i corpi deinei momenti piu' drammatici del loro viaggio. ... che torna a Milano in unaversione, piu' luminosa, ma che mantiene intatta la propria forza.Le vittime tra idel mare nel 2022, stando ai dati dell'Unhcr, sono diventate così 1200. Un altro barcone naufraga a Rodi - video choc L'ALTRA TRAGEDIA - Per Claudia Cardoletti, ... Migranti, la nuova rotta della morte. Dal Libano e dalla Turchia verso l'Italia L'allarme di Unhcr, osia l'Alto commissariato Onu per i rifugiati. Le notizie, in due giorni, di ben bambini morti ...Ieri sono sbarcati a Pozzallo 26 rifugiati siriani. Nel tragitto, però, in 6 avrebbero perso la vita. Tra questi, due bambini di uno e due anni, un adolescente e tre adulti, morti a bordo dell'imbarca ...