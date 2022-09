emma_vita00 : RT @tempoweb: 'Così vi siete ridotti?' #Meloni disintegra gli 'infiltrati' rossi al comizio #fdi #migranti #sinistra #trento #10settembre #… - SvenThecantos : @CarloCalenda Il tuo socio, come affermato dalla tua ex socia, ha fatto diventare l'Italia il campo profughi contin… -

La Stampa

' Si stanno aprendo le scuole, ma rimane il fatto che senza gli immigrati e i figli di immigrati molte sarebbero chiuse e più di 20mila insegnanti a casa '. Lo ha dichiaratoBonino , senatrice di +Europa, in un'iniziativa a Roma. ' Legalizzare queste persone, gli irregolari, non solo è un'entrata diretta nelle casse dello Stato ma aiuta il funzionamento dello Stato. ...Bonino 'smonta' il Terzo Polo di Calenda e Renzi. - continua sotto - Comunali, Conte: '... Dicono che ivogliono fare lavori che gli italiani non vogliono fare: non è vero, perché li fanno ... Migranti, Emma Bonino:“L'Ue può evitare queste tragedie, il blocco navale è disumano” Berlusconi: "Forza Italia determinante, finita la stagione delle larghe intese" - Il problema di un governo di larghe intese dopo le elezioni "non si porrà ...Emma Bonino, leader di +Europa, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato di Carlo Calenda, Giorgia Meloni, migranti e Russia.