Mi risulta che Forza Italia | Bersani ossessionato da Berlusconi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Addio al tetto di 240mila euro per gli stipendi ai manager della pubblica amministrazione: approvato in commissione al Senato un emendamento al decreto aiuti-bis che ha spazzato via la norma. Circostanza per la quale Mario Draghi ha fatto trapelare tutto il suo "disappunto". Un emendamento che sarebbe arrivato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze intorno a mezzogiorno. Un emendamento del senatore forzista Perosino. Uno strano caso, dato che poi, quell'emendamento è stato approvato ad ampia maggioranza. Sarebbe stato non segnalato. E secondo quanto si apprende in molti, nella fretta di chiudere i lavori, neppure si sarebbero accorti di cosa stavano votando. Anche il Pd non ha la coscienza pulita, e prova a rimediare. In una nota le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani annunciano: "Non condividiamo in alcun modo l'emendamento che elimina il tetto dei 240mila euro ...