Metallo nel formaggio e vetro nell’insalata: ritirati dai supermercati questi prodotti (Di martedì 13 settembre 2022) Come spesso accade, anche in questi giorni sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti in via precauzionale, che potrebbero essere molto pericolosi se consumati, visto che al loro interno sono stati trovati frammenti addirittura di Metallo e vetro. Naturalmente si tratta solo di alcuni specifici lotti di produzione, che il Ministero della Salute indica chiaramente nei suoi avvisi di sicurezza o nei richiami da parte degli operatori commerciali. Il 12 settembre è stato richiamato un tipo di insalata per via della possibile presenza al suo interno di frammenti di vetro. Si tratta dell’insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio Good Choice, venduto dalla celebre catena di supermercati ALDI, con: marchio di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 settembre 2022) Come spesso accade, anche ingiorni sono statidagli scaffali deialcuniin via precauzionale, che potrebbero essere molto pericolosi se consumati, visto che al loro interno sono stati trovati frammenti addirittura di. Naturalmente si tratta solo di alcuni specifici lotti di produzione, che il Ministero della Salute indica chiaramente nei suoi avvisi di sicurezza o nei richiami da parte degli operatori commerciali. Il 12 settembre è stato richiamato un tipo di insalata per via della possibile presenza al suo interno di frammenti di. Si tratta dell’insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio Good Choice, venduto dalla celebre catena diALDI, con: marchio di ...

