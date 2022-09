Meno populismo e più agenda Draghi. Paita spiega a chi guarda il Terzo Polo (Di martedì 13 settembre 2022) Mai al governo con i Cinque Stelle. Stronca così la proposta avanzata oggi da Andrea Orlando la parlamentare di Italia Viva Raffaella Paita, candidata al Senato per il Terzo Polo a Roma, che accusa i dem di una deriva demagogico-populista e sottolinea quel perno politico che prende il nome di agenda Draghi. E se a Roma avesse vinto Calenda al posto di Gualtieri… Andrea Orlando ha annunciato: se vinciamo, sì ad un governo largo con Cinque Stelle e Terzo Polo. Che ne pensa? Penso che noi non ci staremo. D’altronde la nostalgia canaglia del ministro Orlando nei confronti del Movimento Cinque Stelle è nota a tutti. Non solo perché è stato tra i fautori di quell’accordo ma perché è stato tra gli ultimi a rendersi conto che, anche dopo la caduta del governo ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) Mai al governo con i Cinque Stelle. Stronca così la proposta avanzata oggi da Andrea Orlando la parlamentare di Italia Viva Raffaella, candidata al Senato per ila Roma, che accusa i dem di una deriva demagogico-populista e sottolinea quel perno politico che prende il nome di. E se a Roma avesse vinto Calenda al posto di Gualtieri… Andrea Orlando ha annunciato: se vinciamo, sì ad un governo largo con Cinque Stelle e. Che ne pensa? Penso che noi non ci staremo. D’altronde la nostalgia canaglia del ministro Orlando nei confronti del Movimento Cinque Stelle è nota a tutti. Non solo perché è stato tra i fautori di quell’accordo ma perché è stato tra gli ultimi a rendersi conto che, anche dopo la caduta del governo ...

DantiNicola : In campagna elettorale il populismo dà il meglio di sé. In meno di un minuto tutta l'ipocrisia di #Conte sul sosteg… - formichenews : Meno populismo e più agenda #Draghi. @raffaellapaita spiega a chi guarda il #TerzoPolo. L'intervista di @FDePalo… - CinusEttore : RT @ilfoglio_it: Un milione di studenti in meno in 10 anni. Per rilanciare la #scuola servono idee, non populismo - Lucia41194788 : RT @DantiNicola: In campagna elettorale il populismo dà il meglio di sé. In meno di un minuto tutta l'ipocrisia di #Conte sul sostegno all'… - SacconiPaolo : RT @DantiNicola: In campagna elettorale il populismo dà il meglio di sé. In meno di un minuto tutta l'ipocrisia di #Conte sul sostegno all'… -