Meloni: “Mentre gli altri Stati europei investono nella ventilazione meccanica controllata, in Italia ci si limita ad aprire le finestre nelle classi” (Di martedì 13 settembre 2022) "Mentre gli altri Stati europei investono nella ventilazione meccanica controllata, in Italia ci si limita ad aprire le finestre nelle classi" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) "gli, inci siadle" L'articolo .

CarloCalenda : Ieri Letta e Meloni hanno candidamente ammesso che non ci sono coalizioni di Governo. È un’enormità che oggi i gior… - christianrocca : Segretario, quindi perché è andato ad Atreju, chez Meloni, a farsi applaudire dagli orbaniani mentre diceva che non… - CarloCalenda : I partiti filo Putin usano le bollette per portare l’opinione pubblica verso le posizioni russe. Mentre Letta e Mel… - Elena75000176 : RT @CarloCalenda: Ieri Letta e Meloni hanno candidamente ammesso che non ci sono coalizioni di Governo. È un’enormità che oggi i giornali n… - Angeloventura56 : RT @avantibionda: È morta tra le braccia della madre mentre diceva “mamma ho sete”. Da 10 giorni era su quel barcone, i soccorsi erano stat… -