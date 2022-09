Meloni-Letta divisi su Pnrr e Europa «Larghe intese? Mai»

(Di martedì 13 settembre 2022) Un pareggio, uno zero a zero senza un vincitore, senza pathos. E? questo il risultato dell?unico duello tra Giorgiaed Enricoda qui al voto del 25 settembre. Per ben 138...

CarloCalenda : Formigli mi fa commentare la Brambilla invece di Piombino, De Gregorio sostiene che siamo di destra a prescindere,… - CarloCalenda : ???? Se lo volete vedere a tre: Letta, Meloni e Calenda, su tutti i nostri social alle 19.00. Diamo una parvenza di n… - CottarelliCPI : Dibattito Letta-Meloni: la cosa più curiosa è stata quando Meloni ha detto che il debito pubblico è colpa del CSX,… - Nipelle1 : RT @Mavi88997508: Sul Corriere confronto Letta-Meloni...finalizzato a polarizzare l'attenzione sul voto utile,Grande #Calenda, che con un T… - pd_coro : RT @marcofurfaro: Meloni: 'I bambini hanno bisogno di un padre e una madre.' @EnricoLetta: 'No, i bambini hanno bisogno di amore”. Meloni… -

Il segretario Pd tenta l'affondo sul tema della unioni civili e accusa l'avversaria. La leader di FdI replica: 'Non le toccheremo. Lo Stato non norma ...Con Enrico, segretario del Pd, ' il dialogo è chiuso ' e il ministro Orlando 'fa i conti ... dice, precisando che quelli ipotizzati dalla stampa con Giorgiasono 'flirt a mia insaputa che ...Così, dopo Paragone , Letta , Orlando e Salvini , mercoledì 14 settembre toccherà a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia . Per l'occasione a parte dalle 18 sarà sul palco allestito in piazzale ...Un confronto corretto ma franco e senza esclusione di colpi. Enrico Letta e Giorgia Meloni si sono sfidati su Corriere Tv in quello che - salvo colpi ...