Meloni fulmina Letta e Di Maio | Parlano male dell' Italia all' estero

(Di martedì 13 settembre 2022) «Io non parlofuori dai confini. È la differenza tra chi fa politica con amore e chi con odio. Lo fanno perché perdono, loro hanno un'egenomia di potere, se perdono la possibilità di piazzare gli amici degli amici, non hanno più un programma politica». Così Giorgia, leader di Fratelli d', durante un comizio elettorale a Torino, commentando le interviste rilasciate da Enricoe Luigi Dialla stampa estera con giudizi negativi nei suoi confronti. «In questi anni, molta gente è arrivata dove è arrivata, perché è di sinistra. Di quello hanno paura» ha proseguito, riferendosi con gli esponenti del mondoo spettacolo «che si alzano al mattino per criticare ...

Vittori87874074 : PD. RICOVERATI PER TROMBOSI L'ultimo sondaggio fulmina il Pd: che crollo. Il centrodestra vola, doccia fredda Renzi… - massimo09421979 : L'ultimo sondaggio fulmina il Pd: che crollo. Il centrodestra vola, doccia fredda Renzi-Calenda - Il Tempo -

Il Tempo

Da corriere.it: 'Donna presidente è sfondare tetto di cristallo' 'Se una donna arrivasse per la prima volta alla guida del governo, sfido chiunque a dire che non significherebbe rompere un tetto di cristallo'.Il leghista sorprende la leader: "Poca spesa tanta resa" Nel borsino dei partiti crescono quello di Giorgia: +0,3%, e Forza Italia (+0,4%). Stabile la Lega di Matteo Salvini mentre subisce un ... L'ultimo sondaggio fulmina il Pd: che crollo. Il centrodestra vola, doccia fredda Renzi-Calenda «Io non parlo male dell’Italia fuori dai confini dell’Italia. È la differenza tra chi fa politica con amore e chi con ...«Siamo in guerra, per salvare l’Italia servono tutte le energie. E tutte vuol dire tutte. Giorgia è libera e non ha paura, sa che deve unire» ...