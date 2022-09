Melissa Satta presenta la sua ultima campagna pubblicitaria per l’inverno 2022

Romanito_21 : @sportface2016 Anch'io potrei dire che sto con Melissa Satta, ma non è nel mio stile. - martyspace97 : Comunque clinique ha già fatto da sponsor per il programma tv condotto da Melissa Satta sul makeup che andava in on… - simo_zedd : Thais e Melissa Satta le mie preferite da sempre -

Oggi parliamo della storia tra Elodie e Andrea Iannone e delle wags a Venezia: da Georgina a Belen, daad Aida Yespica. Ma non solo!E invece alla Mostra del Cinema di Venezialo ha fatto . E davanti ai fotografi è apparsa in versione hot : non solo perché ha scelto un abito di Alberta Ferretti dove si intravedevano ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Melissa Satta e il suo nude look a Venezia. Melissa Satta nuda sul red carpet di Venezia: vuoto esibizionismo I social si dividono ...