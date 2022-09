Meghan Markle lo lascia da solo. La verità dopo la morte della Regina (Di martedì 13 settembre 2022) dopo la morte della Regina Elisabetta tutto il mondo si è stretto in un lungo abbraccio virtuale alla famiglia reale. È venuta a mancare una figura molto importante che ha regnato sul suo paese con gentilezza e decisione. Adesso, però, arriva la verità che riguarda l’inaspettata decisione di Meghan Markle. dopo che i medici hanno manifestato preoccupazione circa le condizioni di salute della Regina Elisabetta, la famiglia reale ha fatto di tutto per raggiungerla a Balmoral, nella sua residenza scozzese. Purtroppo, però, la situazione si è aggravata abbastanza velocemente ed è avvenuto quello che nessuno sperava accadesse: la Regina Elisabetta è morta l’otto settembre. La donna è stata ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 settembre 2022)laElisabetta tutto il mondo si è stretto in un lungo abbraccio virtuale alla famiglia reale. È venuta a mancare una figura molto importante che ha regnato sul suo paese con gentilezza e decisione. Adesso, però, arriva lache riguarda l’inaspettata decisione diche i medici hanno manifestato preoccupazione circa le condizioni di saluteElisabetta, la famiglia reale ha fatto di tutto per raggiungerla a Balmoral, nella sua residenza scozzese. Purtroppo, però, la situazione si è aggravata abbastanza velocemente ed è avvenuto quello che nessuno sperava accadesse: laElisabetta è morta l’otto settembre. La donna è stata ...

