Meghan Markle asfaltata da Kate anche nei giorni di lutto: “che classe” (Di martedì 13 settembre 2022) Meghan Markle e Kate Middleton sono nuovamente una vicina all’altra ma la motivazione è sotto gli occhi di tutti: si tratta della perdita della grande regina, nonché nonna acquisita. I fan hanno notato anche i look scelti per l’occasione. La Regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni e con ben 70 anni di regno alle spalle. Nonostante la sovrana avesse un’età “delicata” non ha mai dato segni di cedimento e, anche se anziana, nell’immaginario collettivo veniva considerata quasi fosse immortale. La Royal Family si è riunita per rendere omaggio alla donna che ha messo il suo popolo e la nazione al primo posto sempre. Meghan Markle e Kate Middleton-AltranotiziaMeghan Markle era attesa a Balmoral insieme ... Leggi su altranotizia (Di martedì 13 settembre 2022)Middleton sono nuovamente una vicina all’altra ma la motivazione è sotto gli occhi di tutti: si tratta della perdita della grande regina, nonché nonna acquisita. I fan hanno notatoi look scelti per l’occasione. La Regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni e con ben 70 anni di regno alle spalle. Nonostante la sovrana avesse un’età “delicata” non ha mai dato segni di cedimento e,se anziana, nell’immaginario collettivo veniva considerata quasi fosse immortale. La Royal Family si è riunita per rendere omaggio alla donna che ha messo il suo popolo e la nazione al primo posto sempre.Middleton-Altranotiziaera attesa a Balmoral insieme ...

