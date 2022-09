Medvedev | ' Richieste di Kiev sono il prologo alla Terza Guerra Mondiale'

MediasetTgcom24 : Medvedev: 'Le richieste di Kiev sono preludio a Terza Guerra Mondiale' #Medvedev #kiev #ucraina #russia - FreeItaly2022 : RT @MediasetTgcom24: Medvedev: 'Le richieste di Kiev sono preludio a Terza Guerra Mondiale' #Medvedev #kiev #ucraina #russia - dinamo3040 : RT @MediasetTgcom24: Medvedev: 'Le richieste di Kiev sono preludio a Terza Guerra Mondiale' #Medvedev #kiev #ucraina #russia - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Medvedev: 'Le richieste di Kiev sono preludio a Terza Guerra Mondiale' #Medvedev #kiev #ucraina #russia - Lucy_simplyLucy : RT @MediasetTgcom24: Medvedev: 'Le richieste di Kiev sono preludio a Terza Guerra Mondiale' #Medvedev #kiev #ucraina #russia -

Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry. "Naturalmente, nessuno darà alcuna garanzia ai nazisti ucraini, dopotutto è quasi come applicare l'Art. ...Scholz sente Putin: "via truppe e intesa diplomatica" sarebbero state le. Intanto l'... da dove tuona la voce del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitryche la ... Medvedev, garanzie Kiev preludio a Terza Guerra Mondiale La bozza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina diffusa oggi dalla presidenza di Kiev è " di fatto un prologo alla Terza Guerra Mondiale ". Lo ha scritto ...La bozza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina diffusa dalla presidenza di Kiev è "di fatto un prologo alla Terza Guerra Mondiale". Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di Sic ...