Medvedev | ' Garanzie di Kiev per il cessate il fuoco preludio alla Terza Guerra Mondiale'

(Di martedì 13 settembre 2022) La bozza del documento ucraino che stila una lista di Paesi garanti per un futuroil, fa innervosire il consigliere russo. Poicontrobatte: 'L'ambizione di aderireNato è in ...

Alexme22Alex : La bozza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina diffusa oggi dalla presidenza di Kiev è di fatto un prologo alla… - anfo13 : Un altro criminale pazzo che minaccia il mondo! #Medvedev, garanzie Kiev preludio a Terza Guerra Mondiale - - News24_it : Medvedev, garanzie Kiev preludio a Terza Guerra Mondiale - FarodiRoma : Medvedev: la bozza sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina è “di fatto un prologo alla terza guerra mondiale”. Bo… -

...Kiev per un "Trattato sulla sicurezza" La presidenza ucraina ha pubblicato una bozza delle... Durissimo il commento del vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitryche ha ...La bozza del documento ucraino che stila una lista di Paesi garanti per un futuro cessate il fuoco, fa innervosire il consigliere russo. Poi Kiev controbatte: 'L'ambizione di aderire alla Nato è in ...La terza guerra mondiale e gli scenari in Ucraina: Papa Francesco “conflitto folle, ora la pace". Dalla Russia: “alleati con la Cina sulla crisi ucraina, vertice Xi-Putin” ...La bozza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina diffusa oggi dalla presidenza di Kiev è " di fatto un prologo alla Terza Guerra Mondiale ". Lo ha scritto ...