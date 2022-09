“Me le hanno rubate”: Guendalina Tavassi vittima di un reato, conseguenze orribili (Di martedì 13 settembre 2022) Disavventura gravissima per Guendalina Tavassi: l’influencer condanna pesantemente i colpevoli e fa luce sull’accaduto. Guendalina Tavassi (fonte instagram)La vincitrice morale de “L’Isola dei Famosi” ha dietro a sé un passato di sofferenze e presunti abusi. Non solamente dichiara di aver vissuto un rapporto altalenante e controverso con il suo ex Umberto D’Uponte, ma è stata anche vittima di un vergognoso cyber-attacco. Solamente una manciata di anni fa, infatti, l’influencer ha compiuto una scoperta devastante: alcuni contenuti intimi erano stati hackerati da suo telefono, e in seguito diffusi in rete. Si trattava di video piccanti destinati solamente alla fruizione in sede coniugale, ma ben presto le clip hanno assunto carattere virale, dilagando irrimediabilmente ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 settembre 2022) Disavventura gravissima per: l’influencer condanna pesantemente i colpevoli e fa luce sull’accaduto.(fonte instagram)La vincitrice morale de “L’Isola dei Famosi” ha dietro a sé un passato di sofferenze e presunti abusi. Non solamente dichiara di aver vissuto un rapporto altalenante e controverso con il suo ex Umberto D’Uponte, ma è stata anchedi un vergognoso cyber-attacco. Solamente una manciata di anni fa, infatti, l’influencer ha compiuto una scoperta devastante: alcuni contenuti intimi erano stati hackerati da suo telefono, e in seguito diffusi in rete. Si trattava di video piccanti destinati solamente alla fruizione in sede coniugale, ma ben presto le clipassunto carattere virale, dilagando irrimediabilmente ...

