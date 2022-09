Matteo Salvini si sposa? Le sue parole a Un giorno da Pecora (e la sua promessa sul Ponte) (Di martedì 13 settembre 2022) Ospite di Un Girno da Pecora, programma satirico – d’informazione di Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato della propria vita privata ma anche di progetti legati all’Italia qualora tornasse al Governo, dopo la parentesi gialloverde di ormai tre anni fa. E partiamo da quest’ultimo aspetto e in particolare da un progetto di cui ciclicamente si torna a parlare (e di cui si era iniziato a parlare prima di Cristo – in tal senso interessante leggere la cronistoria proposta da Notizie247.it): il Ponte sullo stretto. Rispondendo alla domanda dei padroni di casa Giorgio Lauro e Geppi Cucciari (“Qual è l’isola più grande d’Italia?”) Salvini ha dichiarato: “La Sicilia. Ma quando faremo il Ponte tra Sicilia e Calabria, penso diventerà la Sardegna”. E circa costi e tempistiche del ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 settembre 2022) Ospite di Un Girno da, programma satirico – d’informazione di Radio1, il leader della Legaha parlato della propria vita privata ma anche di progetti legati all’Italia qualora tornasse al Governo, dopo la parentesi gialloverde di ormai tre anni fa. E partiamo da quest’ultimo aspetto e in particolare da un progetto di cui ciclicamente si torna a parlare (e di cui si era iniziato a parlare prima di Cristo – in tal senso interessante leggere la cronistoria proposta da Notizie247.it): ilsullo stretto. Rispondendo alla domanda dei padroni di casa Giorgio Lauro e Geppi Cucciari (“Qual è l’isola più grande d’Italia?”)ha dichiarato: “La Sicilia. Ma quando faremo iltra Sicilia e Calabria, penso diventerà la Sardegna”. E circa costi e tempistiche del ...

