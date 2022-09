Massimo Pericolo | come il lago che bagna la spiaggia

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo l’esperienza del carcere ha fatto due dischi rap di successo. Con la sua musica racconta i luoghi della provincia lombarda dov’è cresciuto, che non vuole abbandonare. Leggi

schuko14 : @LucaCrespiatic1 massimo pericolo polenta crespiatico - Donnie1191 : Solo chi vive/ha vissuto nell'alto Varesotto capisce cosa intende Massimo Pericolo quando dice 'Sto metà dell'anno… - Rebecca19Fato : “Mamma posso andare ad un concerto sabato?” Lei: “come si chiama il cantante?” “Massimo Pericolo” Lei: ?? - buruianamartina : ma cosa sarebbe la vita senza massimo pericolo - LoZenoBruniano : Darei il culo per la maglietta emodrill di Massimo Pericolo -

