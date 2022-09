Massimo Mauro sul Var e la Juventus. Parole che lasciano il segno (Di martedì 13 settembre 2022) Il gol non convalidato alla Juventus contro la Salernitana, quello del 3-2 che avrebbe dato 3 punti forse non meritati ma sicuramente importanti ha scatenato il web e tutte le trasmissioni sportive. Gli opinionisti sportivi hanno detto la loro, ma qualcuno ci è andato giù pesante, come Massimo Mauro. Le sue Parole hanno lasciato il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Allegri pronto per la Salernitana: “Juve antipatica e vincente, non bellina e perdente” Juventus-Salernitana risultato finale 2-2, incredibile pareggio in extremis per i bianconeri Juventus-Salernitana: Parole al veleno di Varriale contro i bianconeri, ecco cosa ha detto Sampdoria-Juventus, le ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 settembre 2022) Il gol non convalidato allacontro la Salernitana, quello del 3-2 che avrebbe dato 3 punti forse non meritati ma sicuramente importanti ha scatenato il web e tutte le trasmissioni sportive. Gli opinionisti sportivi hanno detto la loro, ma qualcuno ci è andato giù pesante, come. Le suehanno lasciato il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Allegri pronto per la Salernitana: “Juve antipatica e vincente, non bellina e perdente”-Salernitana risultato finale 2-2, incredibile pareggio in extremis per i bianconeri-Salernitana:al veleno di Varriale contro i bianconeri, ecco cosa ha detto Sampdoria-, le ...

GoalItalia : Massimo Mauro non si risparmia ?? - barbaracerelli : RT @PressingReal: Massimo #Mauro la tocca piano: “il #VAR è stato introdotto per impedire alla #Juve di continuare a vincere gli scudetti”… - sanielua : RT @mirkonicolino: Massimo #Mauro a #Pressing: 'Il #VAR è stato introdotto per impedire alla #Juventus di continuare a vincere gli scudetti' - spondainter : Massimo Mauro: “Il VAR? Introdotto per punire la Juve” - Frik70 : @sportmediaset @PressingReal Pareri: - devo smettere di rispondervi; - Ma esattamente Massimo Mauro chi cazzo è? -