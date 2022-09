Martina Franca: investito ex candidato sindaco, finito contro il muro Pino Pulito trasportato all'ospedale (Di martedì 13 settembre 2022) Il pedone era sul marciapiede. Per cause da dettagliare la Mercedes che si trovava parcheggiata è andata in avanti anziché in retromarcia ed il pedone è finito contro il muro. Pino Pulito, investito dalla vettura, è stato trasportato all’ospedale di Martina Franca per essere sottoposto agli esami del caso. Lesioni al bacino, non è in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato in via Leone XIII. L’esponente politico rimasto ferito è molto noto in città: ex consigliere comunale, nel 2017 da candidato sindaco sfiorò il ballottaggio. L'articolo Martina Franca: investito ex candidato ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 settembre 2022) Il pedone era sul marciapiede. Per cause da dettagliare la Mercedes che si trovava parcheggiata è andata in avanti anziché in retromarcia ed il pedone èildalla vettura, è statoall’diper essere sottoposto agli esami del caso. Lesioni al bacino, non è in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato in via Leone XIII. L’esponente politico rimasto ferito è molto noto in città: ex consigliere comunale, nel 2017 dasfiorò il ballottaggio. L'articoloex...

