Martina Franca: investito ex candidato sindaco, finito contro il muro Pino Pulito ricoverato in ospedale (Di martedì 13 settembre 2022) L'articolo Martina Franca: investito ex candidato sindaco, finito contro il muro <small class="subtitle">Pino Pulito ricoverato in ospedale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 13 settembre 2022) L'articoloexil in proviene da Noi Notizie..

enzinosil : #gioiaedolori solo chi ci sale può capire #valleditria #martinafranca #locorotondo #puglia @ Martina Franca - Myprojectcasa : ?? Rif. 1681 #Appartamento in #vendita #MartinaFranca Via Fanelli ??100 mq ??? 3 Vani ?? 1 Bagni ?? Da ristrutturare… - aquilarandagia3 : @martino311280 da Martina Franca con la Roma nel cuore???????? - stefzoc : @Gennaro_115 @Salvatoresdino1 @Pasqual01350178 @jo19N26 Vino buonissimo a Martina Franca povero Gennaro - Salvatoresdino1 : RT @Gennaro_115: @Salvatoresdino1 @Pasqual01350178 @stefzoc @jo19N26 Tu non sai, non te l'ho mai detto che a Capparella, a Martina Franca m… -