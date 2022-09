Marsiglia-Eintracht, violenti scontri tra le tifoserie (Di martedì 13 settembre 2022) Come era prevedibile, considerando le immagini della settimana scorsa quando la sfida di Conference League tra Nizza e Colonia ha rischiato addirittura di essere sospesa a causa degli scontri tra tifosi scoppiati all’interno dello stadio, ci sono state anche oggi tensioni tra i tifosi prima di Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte. Des premières échauffourées à Marseille, tension dans le cortège des fans de Francfort. La situation a été rapidement maîtrisée par les forces de l’ordre avec l’utilisation de quelques gaz lacrymogène. Toutes les infos en direct ? https://t.co/jA78HboL2F pic.twitter.com/94YFFbLyU4 — RMC Sport (@RMCsport) September 13, 2022 Dopo gli scontri di ieri proseguono anche oggi i disordini tra le due tifoserie nella città francese, con le forze di polizia costrette a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Come era prevedibile, considerando le immagini della settimana scorsa quando la sfida di Conference League tra Nizza e Colonia ha rischiato addirittura di essere sospesa a causa deglitra tifosi scoppiati all’interno dello stadio, ci sono state anche oggi tensioni tra i tifosi prima di OlympiqueFrancoforte. Des premières échauffourées à Marseille, tension dans le cortège des fans de Francfort. La situation a été rapidement maîtrisée par les forces de l’ordre avec l’utilisation de quelques gaz lacrymogène. Toutes les infos en direct ? https://t.co/jA78HboL2F pic.twitter.com/94YFFbLyU4 — RMC Sport (@RMCsport) September 13, 2022 Dopo glidi ieri proseguono anche oggi i disordini tra le duenella città francese, con le forze di polizia costrette a ...

