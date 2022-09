Marino contro il VAR: “Avete visto in Juve-Salernitana? Mi sono sempre lamentato per un motivo” (Di martedì 13 settembre 2022) Quanto accaduto la scorsa sera ha mosso non poco l’opinione pubblica sportiva, addirittura allargando il raggio del discorso anche in sedi e luoghi non propriamente calcistici. Che l’Italia fosse una repubblica fondata sul sacro pallone è un dato che certo non scopriamo adesso, anzi, un certo Winston Churchill affermava che gli italiani affrontano le guerre come una partita di calcio ed il calcio come una guerra. Ubi maior. Marino Juventus SalernitanaAd esprimersi su Juventus-Salernitana, Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ora in forza all’Udinese, su Radio Crc. “Quello che è successo a Torino, mi ha sorpreso. Con il fuorigioco la questione era sempre stata automatica. In contemporanea c’è stata anche la svista sul tocco di Bonucci. Io mi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 settembre 2022) Quanto accaduto la scorsa sera ha mosso non poco l’opinione pubblica sportiva, addirittura allargando il raggio del discorso anche in sedi e luoghi non propriamente calcistici. Che l’Italia fosse una repubblica fondata sul sacro pallone è un dato che certo non scopriamo adesso, anzi, un certo Winston Churchill affermava che gli italiani affrontano le guerre come una partita di calcio ed il calcio come una guerra. Ubi maior.ntusAd esprimersi suntus-, Pierpaolo, ex direttore sportivo del Napoli, ora in forza all’Udinese, su Radio Crc. “Quello che è successo a Torino, mi ha sorpreso. Con il fuorigioco la questione erastata automatica. In contemporanea c’è stata anche la svista sul tocco di Bonucci. Io mi ...

