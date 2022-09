Marin su Meloni premier: "Gli italiani votino chi vogliono" (Di martedì 13 settembre 2022) «Non voglio commentare» il possibile esito delle elezioni politiche in Italia, perché «gli italiani hanno il diritto di votare chiunque vogliano». Lo dice la premier finlandese Sanna Marin, socialdemocratica, rispondendo in conferenza stampa a Strasburgo ad una domanda relativa alla possibile vittoria di Fratelli d'Italia, partito guidato da Giorgia Meloni. «La cosa importante è che in Europa siamo uniti davanti alla minaccia della Russia, che usa l'energia come un'arma contro l'Ue. Presto ci saranno le elezioni e gli italiani hanno il diritto di scegliere», conclude. «Può essere difficile essere donna in politica, ma penso di poter parlare a nome di tutti in questo Parlamento nel dire che non solo siamo vicini a Sanna, ma a tutte le persone che sono in politica per buone ragioni e non devono ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) «Non voglio commentare» il possibile esito delle elezioni politiche in Italia, perché «glihanno il diritto di votare chiunque vogliano». Lo dice lafinlandese Sanna, socialdemocratica, rispondendo in conferenza stampa a Strasburgo ad una domanda relativa alla possibile vittoria di Fratelli d'Italia, partito guidato da Giorgia. «La cosa importante è che in Europa siamo uniti davanti alla minaccia della Russia, che usa l'energia come un'arma contro l'Ue. Presto ci saranno le elezioni e glihanno il diritto di scegliere», conclude. «Può essere difficile essere donna in politica, ma penso di poter parlare a nome di tutti in questo Parlamento nel dire che non solo siamo vicini a Sanna, ma a tutte le persone che sono in politica per buone ragioni e non devono ...

