Marialuisa Jacobelli manda in tilt i fan: sexy look total white a Pressing (Di martedì 13 settembre 2022) Marialuisa Jacobelli da urlo. La giornalista di Sportmediaset ha incantato tutti i suoi ammiratori sui social con gli ultimi scatti Leggi su golssip (Di martedì 13 settembre 2022)da urlo. La giornalista di Sportmediaset ha incantato tutti i suoi ammiratori sui social con gli ultimi scatti

TOSADORIDANIELA : RT @PinoNapoliNY: @FBiasin @PressingReal Io invece vedo Marialuisa Jacobelli molto in forma...???? - PinoNapoliNY : #Pressing è buono solo per vedere Marialuisa Jacobelli... Per il resto. È una trasmissione oscena...????? - PinoNapoliNY : @FBiasin @PressingReal Io invece vedo Marialuisa Jacobelli molto in forma...???? - sportli26181512 : Marialuisa Jacobelli e l’abito blu che sta incantando i social - fragasso81 : @Ilariasigaudo Non te la menare,Ci sono Vip che sino piu Fighe ti te Tipo Diletta Leotta o MariaLuisa Jacobelli -