Maria De Filippi pronta a tornare | la foto inedita negli uffici di UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 settembre 2022)Desta perin onda con UeD. Il dating show amatissimo del pomeriggio di Canale 5, le cui registrazioni sono iniziate da giorni, sarà in tv dal prossimo 19 settembre. Domenica 18 settembre, invece, sarà il turno della nuova edizione di Amici, mentre per Tu Sì Que Vales e C’è posta per te bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Tornando a UeD, uno dei programmi più longevi diDe, le ultime registrazioni risalgono al 12 settembre scorso e le anticipazioni trapelate svelano importanti novità sui protagonisti del trono over. Come Roberta Di Padua, che ha chiuso la conoscenza con Alessandro, ma ha deciso di rimanere nel parterre.DeUeD, laFabio Mantovani e ...