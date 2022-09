Marco Liorni: arriva la confessione privata che stupisce tutti (Di martedì 13 settembre 2022) Marco Liorni a 57 anni si mostra ancora in splendida forma: ecco il segreto della sua bellezza Amatissimo e seguitissimo sia sui social che sul piccolo schermo Marco Liorni continua a riscuotere molto successo. A questo si aggiunge anche la sua bellezza e la sua perfetta forma fisica. Pochi sanno che il giornalista ha 57 anni, e possiamo dire portati benissimo! In una recente intervista proprio il conduttore televisivo ha svelato alcuni segreti che riguardano il suo stile di vita, dando anche ai lettori qualche piccolo consiglio. Marco Liorni: i suoi segreti di bellezza Marco Liorni ha precisato che è di buon appetito e di conseguenza non rinuncia mai a nulla. Non rinuncia mai all’allenamento ma anche alla tinta ai capelli! A tavola ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 settembre 2022)a 57 anni si mostra ancora in splendida forma: ecco il segreto della sua bellezza Amatissimo e seguitissimo sia sui social che sul piccolo schermocontinua a riscuotere molto successo. A questo si aggiunge anche la sua bellezza e la sua perfetta forma fisica. Pochi sanno che il giornalista ha 57 anni, e possiamo dire portati benissimo! In una recente intervista proprio il conduttore televisivo ha svelato alcuni segreti che riguardano il suo stile di vita, dando anche ai lettori qualche piccolo consiglio.: i suoi segreti di bellezzaha precisato che è di buon appetito e di conseguenza non rinuncia mai a nulla. Non rinuncia mai all’allenamento ma anche alla tinta ai capelli! A tavola ...

Enterta72893234 : Dieta, allenamento e tinta per i capelli: Marco Liorni si confessa - zitt0p3latoh : @s7r0nz0 Esatto, poi Marco Liorni non fa quelle battute cringe di Flavio Insinna. - jadorevenise : Semplicemente marco liorni che fa fatica a non ridergli in faccia, io ho le lacrime - MARGHERITZACHEO : Ma quanto è stupido Marco Liorni? Ride per forza e battute forzate a go go....?? -