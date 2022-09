"Marchette, voto di scambio": FdI denuncia Emiliano, scandalo elettorale (Di martedì 13 settembre 2022) Nel mirino c'è Michele Emiliano, presidente della regione Puglia molto criticato negli ultimi giorni. Prima sullo "sputare sangue" applaudito da Enrico Letta, ora per l'appello a votare "Pd o M5s, non importa". Frase che ha ovviamente aperto un caso: lui, del Pd, che invita a votare o il suo partito o i grillini, che con i dem hanno rotto. Ma la polemica che lo travolge riguarda un incontro elettorale che sarebbe stato organizzato a Foggia con i dipendenti di Aqp, a sostegno di Raffaele Piemontese. Ad aprire il fuoco è Fratelli d'Italia, con una durissima nota: "Che le agenzie e gli enti pubblici fossero utilizzati o meglio sfruttati dal presidente Emiliano nelle tornate elettorali, era cosa già nota e che Fratelli d'Italia ha più volte denunciato. Col passare del tempo è diventata una pratica quasi obbligata: sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Nel mirino c'è Michele, presidente della regione Puglia molto criticato negli ultimi giorni. Prima sullo "sputare sangue" applaudito da Enrico Letta, ora per l'appello a votare "Pd o M5s, non importa". Frase che ha ovviamente aperto un caso: lui, del Pd, che invita a votare o il suo partito o i grillini, che con i dem hanno rotto. Ma la polemica che lo travolge riguarda un incontroche sarebbe stato organizzato a Foggia con i dipendenti di Aqp, a sostegno di Raffaele Piemontese. Ad aprire il fuoco è Fratelli d'Italia, con una durissima nota: "Che le agenzie e gli enti pubblici fossero utilizzati o meglio sfruttati dal presidentenelle tornate elettorali, era cosa già nota e che Fratelli d'Italia ha più volteto. Col passare del tempo è diventata una pratica quasi obbligata: sei ...

