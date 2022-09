Manchester United | la mega offerta rifiutata da Ronaldo

yuzzle_king : UEFA bila Manchester United inakosa mvuto. - sportface2016 : #ManchesterUnited, #Eriksen: “Un riscatto dopo tutto ciò che è successo” - DAZN_IT : 'La chiamata del Manchester United è stato il mio riscatto' #DAZN - cmercatoweb : ??#CristianoRonaldo si 'arrende': trasferimento da record e addio #ManchesterUnited???? - calciomercatoit : ? #CristianoRonaldo dice 'no' all'offerta milionaria dell'#AlHilal: preferisce rimanere al #ManchesterUnited -

TUTTO mercato WEB

Il centrocampista del, Christian Eriksen, ha parlato nel corso di un'intervista al media scandinavo ViaPlay. Ecco le sue parole in merito alla scelta del club dell'Old Trafford in estate: ' Parliamo di ...Al media scandinavo ViaPlay, il danese Christian Eriksen ha parlato della scelta che lo ha portato in estate a scegliere la casacca del. Queste le parole del trequartista danese: "Stiamo parlando di una delle più grandi squadre del mondo, dopo tutto ciò che mi è successo prima è stato una grande soddisfazione ... Manchester United, Antony: "Ero ansioso, non vedevo l'ora di essere qui. Sono grato al club" Cristiano Ronaldo ha rifiutato una proposta in estate: secondo CNN Portugal, l'attaccante del Manchester United ha detto no a un contratto biennale da 242 milioni di euro messo sul piatto dai sauditi ...In casa Inter si lavora su diversi tavoli. Tra questi anche il rinnovo di Milan Skriniar. In caso di addio a zero rispunta lo United ...