M5S Campania: “Superbonus, sblocco dei crediti grazie al M5S” (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi grazie al Movimento 5 Stelle migliaia di imprese edilizie potranno usufruire dello sblocco della circolazione dei crediti fiscali collegati al Superbonus e agli altri bonus edilizi. grazie alla determinazione del Movimento 5 Stelle è arrivata la riformulazione del MEF all’emendamento al Dl Aiuti Bis che va nella direzione da noi auspicata. Con lo stop alla responsabilità solidale per la cessione dei crediti il Superbonus e i bonus edilizi potranno generare gli effetti sperati”. A dirlo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Campania, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. “In queste ore altre forze politiche stanno provando ad intestarsi un risultato che proprio non gli appartiene. Quelle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggial Movimento 5 Stelle migliaia di imprese edilizie potranno usufruire dellodella circolazione deifiscali collegati ale agli altri bonus edilizi.alla determinazione del Movimento 5 Stelle è arrivata la riformulazione del MEF all’emendamento al Dl Aiuti Bis che va nella direzione da noi auspicata. Con lo stop alla responsabilità solidale per la cessione deiile i bonus edilizi potranno generare gli effetti sperati”. A dirlo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. “In queste ore altre forze politiche stanno provando ad intestarsi un risultato che proprio non gli appartiene. Quelle ...

puntomagazine : La deputata del M5S Villani: I miasmi rendono impossibile la vita dei cittadini che vivono e lavorano a Sarno in Lo… - anteprima24 : ** M5S Campania: “#Superbonus, sblocco dei crediti grazie al M5S” ** - GiovannaSerra3 : RT @senzaproblemi1: Dopo Napoli #DiMaio contestato perfino nella sua Pomogliano d’Arco dagli ex amici del #M5S che gli fanno pure il carose… - 68Ferrazzi : RT @senzaproblemi1: Dopo Napoli #DiMaio contestato perfino nella sua Pomogliano d’Arco dagli ex amici del #M5S che gli fanno pure il carose… - io_surf : RT @senzaproblemi1: Dopo Napoli #DiMaio contestato perfino nella sua Pomogliano d’Arco dagli ex amici del #M5S che gli fanno pure il carose… -