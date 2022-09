Lulù Selassié non perde le speranze | il gesto clamoroso per riconquistare il suo ex

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 settembre 2022)annuncia a tutti l'uscita del suo primo singolo. È dedicato al suo ex Manuel? Ecco cosa c'è di vero.continua ad essere molti seguita sui social grazie soprattutto al successoche ha ottenuto nella casa del Grande Fratello. La principessa etiope ha affrontato un percorso nella casa di Cinecittà che ha conquistato tutto il pubblico, grandi e piccini. Lasi è presa una vera cotta per il nuotatore Manuel Bortuzzo e ha fatto di tutto per conquistarlo. Inizialmente anche lui si è avvicinato alla principessa ma non riusciva a ritagliarsi dei momenti per stare da solo o in compagnia di altri coinquilini. Ecco perché tutti hanno attaccatochiedendo di lasciar stare il povero Manuel che era diventato insofferente. Poi ...