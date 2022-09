Luigi Strangis, il nuovo singolo è Stai bene su tutto (Di martedì 13 settembre 2022) Si intitola Stai bene su tutto il nuovo singolo inedito di Luigi Strangis, pronto per le due date autunnali a Roma e Milano Si intitola Stai bene su tutto il nuovo singolo inedito di Luigi Strangis, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di Amici, che da venerdì 16 settembre sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali (presalvabile a questo link). Pubblicato su etichetta 21co, distribuito da Artist First e prodotto da Simone Guzzino, nel singolo si respira l’energia e la spensieratezza dei vent’anni, tra feste il lunedì, balli lenti, rave alle sette di ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Si intitolasuilinedito di, pronto per le due date autunnali a Roma e Milano Si intitolasuilinedito di, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di Amici, che da venerdì 16 settembre sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali (presalvabile a questo link). Pubblicato su etichetta 21co, distribuito da Artist First e prodotto da Simone Guzzino, nelsi respira l’energia e la spensieratezza dei vent’anni, tra feste il lunedì, balli lenti, rave alle sette di ...

