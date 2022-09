Loujin | la bimba siriana morta di sete a 4 anni tra le braccia della mamma | per 10 giorni nessuno ha voluto soccorrerli

(Di martedì 13 settembre 2022) Un’altra tragedia si è verifica tra i migranti. Questa volta è toccato ad unadi 4di nomeAhmed Nasif,disu un barcone bloccato dain mezzo al Mediterraneo. Nonostante i ripetuti appelli di Alarm Phone,è infatti intervenuto per soccorrere il barcone, da diecialla deriva in mare. Sul barcone oltre alla piccolac’erano altre 60 persone“Il nostro cuore è in cenere” La piccola era partita dal Libano alla volta dell’Europa insieme ai genitori e alla sorella di un anno e mezzo. A riportare la notizia è stata l’attivista Nawal Soufi, che davive in Sicilia e si occupa di salvataggi. “Il suo pianto inconsolabile avrebbe commosso anche i ...

LaStampa : Migranti: la tragica fine di Loujin, la bimba siriana di 4 anni morta di sete su un barcone che nessuno ha soccorso - infoitinterno : Loujin, la bimba siriana morta di sete a 4 anni tra le braccia della mamma - RobertoBosi52 : RT @LaStampa: Migranti: la tragica fine di Loujin, la bimba siriana di 4 anni morta di sete su un barcone che nessuno ha soccorso https://t… - OsservaMy : Si poteva salvare anche solo con delle bottiglie d’acqua gettate da un elicottero, ma #Loujin non era la figlia di… - Luce_news : Loujin, la bimba siriana morta di sete a 4 anni tra le braccia della mamma: per 10 giorni nessuno ha voluto soccorr… -

...che partono dall'Africa in cerca di approdi insicuri Di che cosa sia morta la piccolamessa ... Leggi anche L'articolo in questione Lamorta di sete sul barcone per Lampedusa e il dolore ...Il giorno nel quale si è saputo die della sua morte terribile e infinitamente commovente , ... Leggi anche L'articolo di Casarini Lamorta di sete sul barcone per Lampedusa e il dolore per ...Loujin, una bambina di quattro anni, è morta di sete nel tentativo di arrivare in Europa su un barcone, insieme alla mamma e alla sorellina di… Leggi ...Ancora senza soccorsi l'imbarcazione con 250 persone alla deriva in zona Sar maltese. Una neonata di tre mesi sarebbe già morta di sete come i ...