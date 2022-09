Lotta alla mafia ignorata da centrodestra e Azione Il report | bene M5s | Sinistra | De Magistris Il Pd? ‘Programma avanzato | Letta non ne parla’

(Di martedì 13 settembre 2022) Il programma delche si prepara a governare il Paese? “Largamente deficitario sulla“, visto che “tre partiti su quattro della coalizione non hanno presentato proposte specifiche al riguardo”. E quando lo fanno, come nel caso della Lega, si riferiscono soprattuttocosiddettanigeriana, oppure propongono riforme che rischiano di essere addirittura “deleterie“. E lo schieramento opposto? Il centronel suo complesso ha “ottime proposte” sulla. Purtroppo, però, il leader del partito principale Enriconon ne sta inspiegabilmente parlando. Ma d’altra parte laa Cosa nostra,‘ndrangheta e ...

pdnetwork : Dobbiamo fare restare i giovani in Italia: è questa la vera emergenza migratoria. Eliminiamo stage gratuiti e raffo… - fattoquotidiano : Festa del Fatto, Gratteri: “Riforme Cartabia regolamento di conti con la magistratura. Lotta alla mafia? La politic… - robersperanza : Con @sruotolo1 e @Marco_Sarra alla masseria Ferraioli, importante bene confiscato alla camorra. La lotta a tutte le… - vito16315656 : RT @vito16315656: @Quirinale Le parole altisonanti 'di circostanza' sono un offesa alla memoria di chi è stato barbaramente ucciso per la l… - fattoquotidiano : Lotta alla mafia ignorata da centrodestra e Azione. Il report: bene M5s, Sinistra, De Magistris. Il Pd? ‘Programma… -

Regioni.it

C'è una tendenza globale nelle forze armate ad addestrarsi per latra pari - aggiunge il ... È vero che siamo l'unità più vicinacrisi, ma non vedo grandi cambiamenti nel nostro modo di ...Giuntoventiduesima edizione, il format del Festival prevede come sempre lezioni magistrali, ... Luigi Ciotti e Gad Lerner in un dialogo sullaalle mafie. E inoltre Filippo Neviani (Nek), a ... [Comunicato stampa Giunta regionale Sardegna] LOTTA ALLA PESTE SUINA AFRICANA, SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE CHRISTIAN SOLINAS PER LA FINE DEL DIVIETO ALLE ESPORTAZIONI CONFERMATA DALL'EUROPA: “LA SARDEGNA Sembra davvero surreale il racconto del giudice di Italia's Got Talent, che ha scoperto grazie ad un sogno di avere un tumore.Il presidente della Regione Giovanni Toti intervistato dal vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo. "Lotta al dissesto: il modello Liguria" ...