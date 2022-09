Lory Del Santo e Marco Cucolo, notizia bomba a 4 mesi dall’addio: l’annuncio ufficiale (Di martedì 13 settembre 2022) Lory Del Santo e Marco Cucolo di nuovo insieme. I due ex protagonisti dell’Isola dei Famosi erano usciti con diversi problemi da risolvere dal reality. La showgirl ha accusato il fidanzato: “Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei non è falsa io la conosco’. Lui invece ha dato ragione anche a loro per non farsi nominare. Ha messo in atto una strategia. Adesso che torna in Italia andrà dai suoi. Se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”. Effettivamente tra i due la crisi si è aggravata e si è parlato di rottura. Per un po’ di tempo Lory Del Santo è sembrata indifferente all’ex e Marco Cucolo si è mostrato a Napoli in compagnia di alcuni amici, ma nessuna foto con Lory ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022)Deldi nuovo insieme. I due ex protagonisti dell’Isola dei Famosi erano usciti con diversi problemi da risolvere dal reality. La showgirl ha accusato il fidanzato: “Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei non è falsa io la conosco’. Lui invece ha dato ragione anche a loro per non farsi nominare. Ha messo in atto una strategia. Adesso che torna in Italia andrà dai suoi. Se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”. Effettivamente tra i due la crisi si è aggravata e si è parlato di rottura. Per un po’ di tempoDelè sembrata indifferente all’ex esi è mostrato a Napoli in compagnia di alcuni amici, ma nessuna foto con...

