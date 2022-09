L'opposizione cresce. Dubbi e malumori su Putin sfondano il muro della propaganda (Di martedì 13 settembre 2022) Il Cremlino avverte chi critica la strategia in Ucraina che sta camminando su un "confine molto molto sottile". Assicura che il popolo russo è con il presidente, ma alimenta così l'immagine di una macchina che ha sbagliato strada e attende con urgenza che il navigatore del presidente ricalcoli il percorso, per uscirne in qualche modo Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 settembre 2022) Il Cremlino avverte chi critica la strategia in Ucraina che sta camminando su un "confine molto molto sottile". Assicura che il popolo russo è con il presidente, ma alimenta così l'immagine di una macchina che ha sbagliato strada e attende con urgenza che il navigatore del presidente ricalcoli il percorso, per uscirne in qualche modo

