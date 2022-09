Long Covid, Oms Europa: “Sindrome per 17 mln in 2 anni” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Almeno 17 milioni di persone nei 53 Paesi della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno sperimentato nei primi 2 anni di pandemia il Long Covid, soddisfando i criteri Oms che definiscono la Sindrome post-infezione da Sars-CoV-2 come un quadro sintomatologico della durata di 3 mesi o più. E’ la stima basata su un modello messo a punto per l’Oms Europa dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) della School of Medicine dell’Università di Washington, negli Usa. Emerge anche “uno sbalorditivo aumento del 307%” dei nuovi casi di Long Covid identificati tra il 2020 e il 2021. “Milioni di persone negli anni a venire potrebbero dover convivere con questa Sindrome”, avverte l’agenzia che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Almeno 17 milioni di persone nei 53 Paesi della regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno sperimentato nei primi 2di pandemia il, soddisfando i criteri Oms che definiscono lapost-infezione da Sars-CoV-2 come un quadro sintomatologico della durata di 3 mesi o più. E’ la stima basata su un modello messo a punto per l’Omsdall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) della School of Medicine dell’Università di Washington, negli Usa. Emerge anche “uno sbalorditivo aumento del 307%” dei nuovi casi diidentificati tra il 2020 e il 2021. “Milioni di persone neglia venire potrebbero dover convivere con questa”, avverte l’agenzia che ...

