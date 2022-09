Lolita Lobosco, anticipazioni puntata del 13 settembre: tutto sulla serie, quando comincia la nuova stagione (Di martedì 13 settembre 2022) Sono di nuovo visibili le puntate di Lolita Lobosco, in attesa che arrivi la nuova stagione del telefilm poliziesco che vede come protagonista Luisa Ranieri. Le repliche sono già andate in onda la scorsa settimana e tornano stasera con una nuova avventura. Lolita Lobosco è un vice questore dal carattere forte e risoluto che, dopo aver lasciato Bari (dove è nata e cresciuta) per trasferirsi a Milano, ora torna nella città natale. Qui ritrova molti vecchi amici, un vecchio amore dimenticato e nuovi casi da risolvere. Lolita Lobosco, vice questore dal fascino dirompente: chi interpreta Luisa Ranieri Luisa Ranieri ha dato vita ad un personaggio che ama esporre la propria femminilità, che per lei è un’arma potente. L’idea di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 settembre 2022) Sono di nuovo visibili le puntate di, in attesa che arrivi ladel telefilm poliziesco che vede come protagonista Luisa Ranieri. Le repliche sono già andate in onda la scorsa settimana e tornano stasera con unaavventura.è un vice questore dal carattere forte e risoluto che, dopo aver lasciato Bari (dove è nata e cresciuta) per trasferirsi a Milano, ora torna nella città natale. Qui ritrova molti vecchi amici, un vecchio amore dimenticato e nuovi casi da risolvere., vice questore dal fascino dirompente: chi interpreta Luisa Ranieri Luisa Ranieri ha dato vita ad un personaggio che ama esporre la propria femminilità, che per lei è un’arma potente. L’idea di ...

