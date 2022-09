Livorno Ferraris (Vercelli), bambino schiacciato da un armadio (Di martedì 13 settembre 2022) commenta Un bambino di 6 anni è rimasto schiacciato da un mobile - un armadio, secondo la prima ricostruzione - nella propria abitazione a Livorno Ferraris , in provincia di Vercelli. Il piccolo è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) commenta Undi 6 anni è rimastoda un mobile - un, secondo la prima ricostruzione - nella propria abitazione a, in provincia di. Il piccolo è ...

