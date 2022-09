Livorno Ferraris, bimbo di 6 anni schiacciato da un mobile in casa: è grave. Ricoverato a Torino, non sarebbe in pericolo di vita (Di martedì 13 settembre 2022) Non sarebbe in pericolo di vita il bambino di sei anni che è rimasto schiacciato da un mobile nella sua abitazione a Livorno Ferraris, nel Vercellese. Soccorso dal personale del 118 in gravi condizioni, il bimbo è stato trasportato con un elicottero all’ospedale Regina Margherita a Torino, dove è stato Ricoverato in chirurgia con una prognosi di 30-40 giorni. Da un primo esame, il bimbo avrebbe riportato un trauma toracico e addominale, con frattura del bacino, ma non presenterebbe altre lesioni evidenti. La dinamica dell’incidente è in corso d’accertamento, come è ancora da chiarire se i genitori del minore fossero in casa al momento dell’incidente. Immagine in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Nonindiil bambino di seiche è rimastoda unnella sua abitazione a, nel Vercellese. Soccorso dal personale del 118 in gravi condizioni, ilè stato trasportato con un elicottero all’ospedale Regina Margherita a, dove è statoin chirurgia con una prognosi di 30-40 giorni. Da un primo esame, ilavrebbe riportato un trauma toracico e addominale, con frattura del bacino, ma non presenterebbe altre lesioni evidenti. La dinamica dell’incidente è in corso d’accertamento, come è ancora da chiarire se i genitori del minore fossero inal momento dell’incidente. Immagine in ...

fattoquotidiano : Livorno Ferraris, bimbo di 6 anni schiacciato da un mobile in casa: è grave. Ricoverato a Torino, non sarebbe in pe… - extraterra62 : RT @LaStampa: Bambino di 6 anni schiacciato da un mobile nella sua casa di Livorno Ferraris: è grave in ospedale - LaStampa : Bambino di 6 anni schiacciato da un mobile nella sua casa di Livorno Ferraris: è grave in ospedale - domenicosabell1 : Livorno Ferraris (Vercelli), bambino schiacciato da un armadio: è grave - quotidianopiem : Bambino di 6 anni schiacciato in casa da un armadio a Livorno Ferraris, è grave -